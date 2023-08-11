Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


11 Ağustos 2023 14:09
Altının fiyatı düşer mi, yükselir mi
Altının fiyatı bu yıl daha da yükselir mi düşer mi arkadaşlar. Ona göre biraz alım yapacağım arkadaşlar. Görüşlerinizi merak ediyorum.

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
11 Ağustos 2023 14:21

Hayriye hanım; Altın alıp almamak sizin tercihinize kalmış. İsterseniz size altın kadar güzel bir şey önerebilirim:) Kârınıza karışmam ama zarar ederseniz de ortak olmam:)


Hayriye Dumlu
Aday Memur
11 Ağustos 2023 14:23
Nedir sevgili Çotanak :)
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