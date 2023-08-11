Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2023 14:13
ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Personel Alımı (03-17 Mayıs 2023)

Merhaba arkadaşlar,

İlgili alıma başvuran var mıdır? 3 ay olacak nerdeyse başvuru sonucunu bile açıklamadılar. Ben Grup 10 dan başvurdum. Başka bu gruptan başvuran var mıdır?

https://www.osym.gov.tr/TR,25491/olcmesecme-ve-yerlestirme-merkezi-baskanligi-sozlesmeli-sinav-hizmetleri-uzmani-personel-alimi-03052023.html

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