Prematüre bebek için refakat izni nasıl alınır ?

Herkese merhaba abilerim ablalarım kardeşlerim.. Benim merak ettiğim bi konu var bebeğimiz 29 haftalık dünyaya geldi bu sebepten ötürü de refakat izni almam gerek ancak tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmiyorum.. Bilenler varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim.

Herkese merhaba abilerim ablalarım kardeşlerim.. Benim merak ettiğim bi konu var bebeğimiz 29 haftalık dünyaya geldi bu sebepten ötürü de refakat izni almam gerek ancak tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmiyorum.. Bilenler varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim.