Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Ağustos 2023 14:13
Prematüre bebek için refakat izni nasıl alınır ?
Herkese merhaba abilerim ablalarım kardeşlerim.. Benim merak ettiğim bi konu var bebeğimiz 29 haftalık dünyaya geldi bu sebepten ötürü de refakat izni almam gerek ancak tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmiyorum.. Bilenler varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim.

Dilan50
Memur
11 Ağustos 2023 14:41
Doktoruna gideceksin kardeşim refakatçi raporu talep edeceksin o da seni kayıt açtırtman için sekretere yönlendirecek 866 TL sağlık kurulu raporu ödeyeceksin ve ekstra kayıt açtıracaksın sonra tekrar doktorun yanına gidip kayıt açtırıp ücreti yatırdığını söyleyeceksin doktorun yanındaki sekreter bi form doldurup çıkaracak ilk kendi doktorunuz sonrada diğer ilgili 2 hekim daha imza atacak totalde 3 hekim imzalı rapor almış olacaksın. Tek seferde 3 ay bitttiğinde 3 ay daha olmak üzere 6 ay rapor alabilirsin Aldığın raporu bürosuna gönder kalan işlemi onlar halleder geçmiş olsun
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