Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2023 14:38
Seyyanen zam isteyenlerin asıl amacını soranlara cevap

"Sizler, meslek bazlı imtiyazlar talep ederek alım gücünüzü en düşük memur maaşlarına kıyasla artırmak istediğiniz gibi, biz de alım gücümüzü korumak amacıyla seyyanen zam talep ediyoruz. Bu, sadece sizlere özgü bir istek değil, aynı zamanda bizim de hakkımız olan bir taleptir."


TheLastAirbender
Memur
11 Ağustos 2023 15:06

özetle sen diyorsunki benden yüksek maaş alan adama %30 zam gelsin ama bana %50 gelsin:))) mühendis milyonluk projelere baksın, avukat milyonluk dosyalara baksın, doktor milletin canını kurtarsın ama onlara az zam gelsin, ben evrak kaydedeyim, akşama kadar mesai doldurayım ama ben daha çok zam alayım.))) doğru anlamış mıyız?


Berzeee
Aday Memur
11 Ağustos 2023 15:09
Sen ne diyorsun ya, ben memur unvanlıyım. Taşınır kayıt görevlisiyim. Sorumluluğumda bulunan milyonlarca liralık mal var. Geçin bu ayakları geçin.
TheLastAirbender, 18 dk. önce

özetle sen diyorsunki benden yüksek maaş alan adama %30 zam gelsin ama bana %50 gelsin:))) mühendis milyonluk projelere baksın, avukat milyonluk dosyalara baksın, doktor milletin canını kurtarsın ama onlara az zam gelsin, ben evrak kaydedeyim, akşama kadar mesai doldurayım ama ben daha çok zam alayım.))) doğru anlamış mıyız?


Berzeee
Aday Memur
11 Ağustos 2023 15:11
Demogoji yapmaktan vazgeçin. Görende bişey sanacak sizi. Siz altı üstü bir devlet görevlisininşz kardeşim. Başka bişey değilsiniz.

Berzeee
Aday Memur
11 Ağustos 2023 15:13

Senin gibi onlarca adamın imza attığı malın sorumluluğunu alıyorum ben. Sen kimsin kardeş ? Bak bende şimdi sizin gibi demogoji yapmaya başladım...

Berzeee, 15 dk. önce
Sen ne diyorsun ya, ben memur unvanlıyım. Taşınır kayıt görevlisiyim. Sorumluluğumda bulunan milyonlarca liralık mal var. Geçin bu ayakları geçin.

TheLastAirbender
Memur
11 Ağustos 2023 15:18

bende onu diyorum işte basit bir kayıt görevlisisin. doktorun,mühendisin, avukatın yaptığı işi yapabilir misin, hayır. senin yaptığın işi doktor ,mühendisi geçtim yoldan adam çevirsek yapar. olay bu kadar basit işte. bir işi yapabilecek yetenek,nitelik ve sayı. örnekle açıklayayım.

muz: 1 muz değerli

muz: çok muz değersiz


Berzeee
Aday Memur
11 Ağustos 2023 15:23

İşin içinde olmasak inancaz be sana... Kamu yaptırdığı bir çok işi dışarı yaptırıyor mühendiler boş boş gelip gidiyor bi boktan anladığı yok. Kamunun giripte kazanabildiği bir dava var mı ? çok çok nadir. Sağlık hizmeti desen ortada. Sizin değeriniz 1 ama istiyorsunuz 10.... Daha çok beklersiniz be koçum çok.... Beğenmeyene kapı orada ...

TheLastAirbender, 6 dk. önce

bende onu diyorum işte basit bir kayıt görevlisisin. doktorun,mühendisin, avukatın yaptığı işi yapabilir misin, hayır. senin yaptığın işi doktor ,mühendisi geçtim yoldan adam çevirsek yapar. olay bu kadar basit işte. bir işi yapabilecek yetenek,nitelik ve sayı. örnekle açıklayayım.

muz: 1 muz değerli

muz: çok muz değersiz

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hükümetin memura zam teklifi kaç olur? Memur olarak devletimize güvenelimSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirYalan bilgiler yaymak suçturSeyyanen zam isteyenlerin asıl amacı ??? Yhs kesin kalkar miOcak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?2024 ocak zammı %50Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Ocak'ta olması gereken zam %0 oransal 18k seyyanen'dir

Sözlük

ölçme ve değerlendirme 1 yıllık izin 1 tesmer 2 istanbul 2 als 1 gülfeşan 10 sözlük bağımlılığı 2 Ruminasyon 1 kaset 1 acıtıcı gerçekler 1

Son Haberler

Obezite ve şeker hastalarında 'koroner bypass' iyileşmeyi hızlandırıyorSinop'ta çıkan orman yangını söndürüldüCari denge 20 ay sonra fazla verdiToplu sözleşmede, memurlar en çok hangi konuda iyileştirme bekliyor?AK Parti'li Yazıcı: Yerel seçimlerde işi ehline vereceğiz

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.