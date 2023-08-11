Seyyanen zam isteyenlerin asıl amacını soranlara cevap

Sen ne diyorsun ya, ben memur unvanlıyım. Taşınır kayıt görevlisiyim. Sorumluluğumda bulunan milyonlarca liralık mal var. Geçin bu ayakları geçin.

Sen ne diyorsun ya, ben memur unvanlıyım. Taşınır kayıt görevlisiyim. Sorumluluğumda bulunan milyonlarca liralık mal var. Geçin bu ayakları geçin.