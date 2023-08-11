KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Ağustos 2023 14:39
Okulu döndürüp pmyo ya gidebilirmiyim

Dgsden hemsirelik kazandım kayıt yapıp okulu dondurduktan sonra pmyo gidebilirmiyim ? Bilen biri varsa aydınlatabilirmi?

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