Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2023 15:00
GSB seyyanen yatmadı, sizin yattı mı?

Seyyanen bu ay yatması gerekmiyor mu idi arkadaşlar.

Temmuzda maaş + 14 günlük fark yattı. Salı günü bir sonraki maaş zamanı geliyor ve henuz temmuz seyyanen yatmadı. Normal midir sizce

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