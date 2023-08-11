Öğretim Görevlisi Ataması

Merhaba. Sürecinizde herhangi bir sorun yok. Atamanız için sizden istenen belgeleri eksiksiz hazırlayıp, okula teslim edin. Bundan sonra ise belgeleriniz, kadro atamanız için işleme alınacak, sizlik bir durum yok. Siz sadece haber bekleyeceksiniz.
Eğer bir devlet üniversitesini kazandıysanız atamanız tahminen 2-2.5 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlanır. Zira devlet kadrosu olduğu için öncne hakkınızda arşiv soruşturması yapılacak ve emniyetten onun sonucunun gelmesi beklenecek. Bu süreçte 2 ay gibi bir süre alıyor. Emniyetten devlet kadrosuna atanmanız olumludur sonucu çıktıktan sonra kazandığınız üniversite sizi arayıp, göreve başlayacağınız tarihi bildiriyor ve o tarihte işe başlıyorsunuz. Eğer kazandığınız üniversite, ikametiniz bulunduğu şehirde ise hemen göreve başlamanızı isterler. Eğer farklı şehirde ise 15 gün süreniz oluyor başlamak için.
Eğer bir vakıf üniversitesini kazandıysanız, arşiv soruşturması yapılmadığından dolayı atamanız çok kısa sürede sonuçlanır. Tahmini 20-25 gün içerisinde göreve başlarsınız. Ama yazdıklarınızdan devlet üniversitesi kazandığınızı çıkardım. Onun süreci de yukarıdaki gibi.
Yani evraklarınızı eksiksiz hazırlayın ve bizzat okula götürüp teslim edin. Orada zaten size süreci anlatırlar. Daha sonra da sizi arayıp haber vermelerini bekleyeceksiniz. Hayırlı olsun.
Merhaba. Sürecinizde herhangi bir sorun yok. Atamanız için sizden istenen belgeleri eksiksiz hazırlayıp, okula teslim edin. Bundan sonra ise belgeleriniz, kadro atamanız için işleme alınacak, sizlik bir durum yok. Siz sadece haber bekleyeceksiniz.
Eğer bir devlet üniversitesini kazandıysanız atamanız tahminen 2-2.5 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlanır. Zira devlet kadrosu olduğu için öncne hakkınızda arşiv soruşturması yapılacak ve emniyetten onun sonucunun gelmesi beklenecek. Bu süreçte 2 ay gibi bir süre alıyor. Emniyetten devlet kadrosuna atanmanız olumludur sonucu çıktıktan sonra kazandığınız üniversite sizi arayıp, göreve başlayacağınız tarihi bildiriyor ve o tarihte işe başlıyorsunuz. Eğer kazandığınız üniversite, ikametiniz bulunduğu şehirde ise hemen göreve başlamanızı isterler. Eğer farklı şehirde ise 15 gün süreniz oluyor başlamak için.
Eğer bir vakıf üniversitesini kazandıysanız, arşiv soruşturması yapılmadığından dolayı atamanız çok kısa sürede sonuçlanır. Tahmini 20-25 gün içerisinde göreve başlarsınız. Ama yazdıklarınızdan devlet üniversitesi kazandığınızı çıkardım. Onun süreci de yukarıdaki gibi.
Yani evraklarınızı eksiksiz hazırlayın ve bizzat okula götürüp teslim edin. Orada zaten size süreci anlatırlar. Daha sonra da sizi arayıp haber vermelerini bekleyeceksiniz. Hayırlı olsun.