Öğretim Görevlisi Ataması

Değerli hocalarım ve büyüklerim geçenlerde üyesi olduğum bu platformda ilk paylaşımımı yapıyorum umarım yardımcı olmaya çalışırsınız. Şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum

Bir üniversitenin öğretim görevlisi kadrosuna başvuruda bulundum açıklanan ön değerlendirme sonuçlarında 1. sırada sınava giriş hakkı kazandım. Sonrasında yapılan sınav sonucunda da nihai değerlendirme sonucu olarak birinci olup asil aday olarak açıklandım.

Şimdi kadroya atanmak için 7 adet belge istenmekte benden bu belgeleri hazırlayıp pazartesi günü teslim etmek istiyorum. Belgeleri teslim ettikten sonra süreç nasıl işleyecek ne yapmam gerekecek kimle iletişime geçmeliyim veya benimle mi iletişime geçecekler.

Şuanda kendimi bu kadroya atanmış olarak görebilirmiyim bu aşamadan sonra herhangi bir mülakat vs durum var mı veya atama için teslim edeceğim evraklarda vs bir sıkıntı çıkma durumu olabilir mi

Şuanda yaşım oldukça genç olduğu için sizlerin bilgisilerinden faydalanmak bu görev ile ilgili tavsiyelerinizi de bekliyorum.