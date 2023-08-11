Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


11 Ağustos 2023 15:58
Öğretim Görevlisi Ataması

Değerli hocalarım ve büyüklerim geçenlerde üyesi olduğum bu platformda ilk paylaşımımı yapıyorum umarım yardımcı olmaya çalışırsınız. Şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum

Bir üniversitenin öğretim görevlisi kadrosuna başvuruda bulundum açıklanan ön değerlendirme sonuçlarında 1. sırada sınava giriş hakkı kazandım. Sonrasında yapılan sınav sonucunda da nihai değerlendirme sonucu olarak birinci olup asil aday olarak açıklandım.

Şimdi kadroya atanmak için 7 adet belge istenmekte benden bu belgeleri hazırlayıp pazartesi günü teslim etmek istiyorum. Belgeleri teslim ettikten sonra süreç nasıl işleyecek ne yapmam gerekecek kimle iletişime geçmeliyim veya benimle mi iletişime geçecekler.

Şuanda kendimi bu kadroya atanmış olarak görebilirmiyim bu aşamadan sonra herhangi bir mülakat vs durum var mı veya atama için teslim edeceğim evraklarda vs bir sıkıntı çıkma durumu olabilir mi

Şuanda yaşım oldukça genç olduğu için sizlerin bilgisilerinden faydalanmak bu görev ile ilgili tavsiyelerinizi de bekliyorum.


arastirmagorevlisiii
Şef
11 Ağustos 2023 16:06

Merhaba. Sürecinizde herhangi bir sorun yok. Atamanız için sizden istenen belgeleri eksiksiz hazırlayıp, okula teslim edin. Bundan sonra ise belgeleriniz, kadro atamanız için işleme alınacak, sizlik bir durum yok. Siz sadece haber bekleyeceksiniz.

Eğer bir devlet üniversitesini kazandıysanız atamanız tahminen 2-2.5 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlanır. Zira devlet kadrosu olduğu için öncne hakkınızda arşiv soruşturması yapılacak ve emniyetten onun sonucunun gelmesi beklenecek. Bu süreçte 2 ay gibi bir süre alıyor. Emniyetten devlet kadrosuna atanmanız olumludur sonucu çıktıktan sonra kazandığınız üniversite sizi arayıp, göreve başlayacağınız tarihi bildiriyor ve o tarihte işe başlıyorsunuz. Eğer kazandığınız üniversite, ikametiniz bulunduğu şehirde ise hemen göreve başlamanızı isterler. Eğer farklı şehirde ise 15 gün süreniz oluyor başlamak için.

Eğer bir vakıf üniversitesini kazandıysanız, arşiv soruşturması yapılmadığından dolayı atamanız çok kısa sürede sonuçlanır. Tahmini 20-25 gün içerisinde göreve başlarsınız. Ama yazdıklarınızdan devlet üniversitesi kazandığınızı çıkardım. Onun süreci de yukarıdaki gibi.

Yani evraklarınızı eksiksiz hazırlayın ve bizzat okula götürüp teslim edin. Orada zaten size süreci anlatırlar. Daha sonra da sizi arayıp haber vermelerini bekleyeceksiniz. Hayırlı olsun.


travisdurden
11 Ağustos 2023 16:13

yardımlarınız için teşekkür ederim müsaitseniz bir kaç soru daha sorabilir miyim

arastirmagorevlisiii, 58 dk. önce

Merhaba. Sürecinizde herhangi bir sorun yok. Atamanız için sizden istenen belgeleri eksiksiz hazırlayıp, okula teslim edin. Bundan sonra ise belgeleriniz, kadro atamanız için işleme alınacak, sizlik bir durum yok. Siz sadece haber bekleyeceksiniz.

Eğer bir devlet üniversitesini kazandıysanız atamanız tahminen 2-2.5 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlanır. Zira devlet kadrosu olduğu için öncne hakkınızda arşiv soruşturması yapılacak ve emniyetten onun sonucunun gelmesi beklenecek. Bu süreçte 2 ay gibi bir süre alıyor. Emniyetten devlet kadrosuna atanmanız olumludur sonucu çıktıktan sonra kazandığınız üniversite sizi arayıp, göreve başlayacağınız tarihi bildiriyor ve o tarihte işe başlıyorsunuz. Eğer kazandığınız üniversite, ikametiniz bulunduğu şehirde ise hemen göreve başlamanızı isterler. Eğer farklı şehirde ise 15 gün süreniz oluyor başlamak için.

Eğer bir vakıf üniversitesini kazandıysanız, arşiv soruşturması yapılmadığından dolayı atamanız çok kısa sürede sonuçlanır. Tahmini 20-25 gün içerisinde göreve başlarsınız. Ama yazdıklarınızdan devlet üniversitesi kazandığınızı çıkardım. Onun süreci de yukarıdaki gibi.

Yani evraklarınızı eksiksiz hazırlayın ve bizzat okula götürüp teslim edin. Orada zaten size süreci anlatırlar. Daha sonra da sizi arayıp haber vermelerini bekleyeceksiniz. Hayırlı olsun.

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