Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2023 16:10
Usulüne Uygun İstifa Eden Dönebilir mi?

Merhaba. Son kadro ile kadroya giren zabıt katibiyim. Bazı sebeplerden istifa etme durumum olabilir. Merak ettiğim konu şudur; usulüne uygun istifa ettikten sonra mesleğe geri dönme şansım var mıdır? Varsa istifam onaylandıktan kaç ay sonraya kadar hakkım vardır?

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