Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Ağustos 2023 16:14
Memur Kadrosundan Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna Geçiş Süreci hakkında

üniversitelerde bu süreç nasıl işliyor arkadaşlar memur kadrosundan bilgisayar işletmeni kadrosuna geçiş süreci geçen varsa bilgilendirme yapabilir mi şimdiden teşekkürler .

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