Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 16:18
memur kadrosundan bilgisayar işletmeni kadrosuna geçiş

bu süreç nasıl işliyor arkadaşlar memur kadrosundan bilgisayar işletmeni kadrosuna geçiş süreci geçen varsa bilgilendirme yapabilir mi şimdiden teşekkürler .

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