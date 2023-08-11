Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2023 16:22
memur kadrosundan bilgisayar işletmeni kadrosuna geçiş süreci üniversite personeli

memur kadrosundan bilgisayar işletmeni kadrosuna geçiş süreci hakkında etkili bir dilekçe örneği var mı elinizde arkadaşlar varsa örneğini paylaşır mısınız süreç nasıl işliyor bilgi verebilir misiniz.

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