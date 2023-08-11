Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 16:42
Eş durumu eşin ikamet adresine olur mu?

Merhaba istanbul Tuzla?da görev yapıyorum. Eşim istanbulda Beykoz?da tsk personeli olarak görev yapıyor ancak Beşiktaş?ta askeri lojmanda oturuyoruz. Eşimin görev yaptığı yere değil de ikamet ettiğimiz ilçeye eş durumu isteyebiliyor muyum? Bunun için ne yapmam gerekir? Bilgisi olan varsa bilgilendirirse çok teşekkür ederim


melcea
Genel Müdür
11 Ağustos 2023 16:48

Istersiniz. Es durumuna basvurunc hem calistigi hem ikamet ettigi yerdeki okullar acilacak. Ayrica bir sey yapmaniz gerekmiyor. Ikamet resmi olarak oradaysa, basvuruda gozukecek zaten.


Midilli11
Aday Memur
11 Ağustos 2023 16:52

Başvuruda ikamet adresi Beşiktaş olarak gözüküyordu ancak yönetmelikte sadece eşin görev yaptığı il ve ilçeye eş durumu isteyebilir dışında bir ibare bulamadım. Mebbis üzerinden başvuru yaptım. Tercih zamanı geldiğinde eşimin görev yaptığı ilçe olan Beykoz açılırsa diye korkuyorum. Kesin ikamet yaptığı ilçedeki okullar da açılır mı acaba?

melcea, 17 dk. önce

Istersiniz. Es durumuna basvurunc hem calistigi hem ikamet ettigi yerdeki okullar acilacak. Ayrica bir sey yapmaniz gerekmiyor. Ikamet resmi olarak oradaysa, basvuruda gozukecek zaten.


melcea
Genel Müdür
11 Ağustos 2023 16:59

Hocam buyuksehir olan illerdeki maddelere bakin. Eminim. Ben defalarca istedim. Madde de bu sekilde. O ilcede bos okul varsa acilir.

Midilli11, 13 dk. önce

Başvuruda ikamet adresi Beşiktaş olarak gözüküyordu ancak yönetmelikte sadece eşin görev yaptığı il ve ilçeye eş durumu isteyebilir dışında bir ibare bulamadım. Mebbis üzerinden başvuru yaptım. Tercih zamanı geldiğinde eşimin görev yaptığı ilçe olan Beykoz açılırsa diye korkuyorum. Kesin ikamet yaptığı ilçedeki okullar da açılır mı acaba?

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