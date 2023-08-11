Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ağustos 2023 17:07
2023 unvan değişikliği sınavı

Sıralamalar ne zaman açıklanır bir bilen ogrenen var mı arkadaşlar, gec kalınmadi mi biraz.

Çok Yazılan Konular

Yeni başlayan sağlık personellerine tavsiyeler.İdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Doğum izni sonrası kadroİl içi es durumu tayini?Sağlık mazeret tayini sonuçlarıBoşanma tayiniKadro sonrası eş durumuKurum değişikligi muvakkatname sagilkbaknlSağlıkçılar neden yurt dışına gitmek istiyor?Aciill asker eş durumu

Sözlük

Amotivasyonel Sendrom 1 anlamaktan öldü 2 Sözlük yazarlarına bazen saçmalama izni verilmesi talebi 1 papatya 1 star jelly 1 Galatasaray 1 nasılsın 1 Özgürlük 1 şu anda dinlenen türkü 1 evrim ağacı 1

Son Haberler

Kendisini uyaran polis memuru öldüren maganda tutuklandıİngiltere'de Kurulan Ecospend'in Kurucusu Metin Erkman Kimdir?Erik ağacından düşen beden eğitim öğretmeni hayatını kaybettiCHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi memur maaşlarını ödeyemiyorBakan Kacır: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye yönelik yatırımlarını hızlandırıyor

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.