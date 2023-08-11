Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 17:09
Yer değişikliği sonrası DYK

Merhaba arkadaşlar,

Bir konuyu merak ediyorum. Deprem bölgesinde çalışıyorum. Bazı okullarda öğrenci sayısında ciddi şekilde azalma var. Norm kadrolar önceki yıldan belirlendiği için bu durum ciddi şekilde norm fazlası öğretmen durumu da yaratacak.

Diyelim ki eğitim öğretim başladı. Dyk görevlendirmesi de yapıldı ve dersler başladı. Daha sonra norm fazlası yer değişikliği yapıldığında ya da Ocak ayında mazeret tayininde dyk?ya giren öğretmen ilçdeki başka bir okula ya da başkanbir ilçeye atanırsa dyk görevi düşer mi yoksa sene sonuna kadar devam eder mi?

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