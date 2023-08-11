Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Ağustos 2023 17:28
HATAY OPERASYON PARASI

MART AYINDAN İTİBAREN İKİ AY DEPREM GÖREVİ NEDENİYLE GÖREVLENDİRİLDİĞİM HATAY İLİ, HALEN OPERASYON PARASINI YATIRMADILAR. TELEFONA BAKAN DA YOK. PARANIN YATIP YATMAYACAĞINI BİLEN DE YOK. BİNLERCE KİŞİ GELDİ GİTTİ DİYORLAR. KAHRAMANMARAŞ A, MALATYA YA, ADIYAMAN A DAHA MI AZ PERSONEL GİDİYOR. ONLAR YATIRIYOR DA HATAY NEYİ BEKLİYOR? İKİ TANE PERSONELİN KEYFİNİ BEKLİYORUZ RESMEN!!!

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Emekli ikramiyesi 26 Nisan açığa alınanlarGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(Hala şükürcü kaldıysa gelsin. azdaha şükürr devam.LGS sınav ücretiJandarmanın Polis Yakınına GBT Yapması1005 sayılı Kıbrıs ve Kore gazi yakınları magduriyeti

Sözlük

charmquell 1 Özgürlük 1 tesmer 2 gevrek 1 kelime haznesi fakir olan insan 2 Bugün olanlar 4 papatya 1 market poşeti 1 steve gleason 1 Muhatap 2

Son Haberler

Kendisini uyaran polis memuru öldüren maganda tutuklandıİngiltere'de Kurulan Ecospend'in Kurucusu Metin Erkman Kimdir?Erik ağacından düşen beden eğitim öğretmeni hayatını kaybettiCHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi memur maaşlarını ödeyemiyorBakan Kacır: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye yönelik yatırımlarını hızlandırıyor

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.