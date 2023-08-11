Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 19:12
Zorunlu hizmet

Zorunlu hizmet affı geldiğiyle ilgili haziran ayında bi haber çıkmıştı zorunlu hizmet kalktığına hizmet puanımıza ekleme yapılaması gerekmiyor mu ama mebbisten baktığımda puanımın aynı durduğunu görüyorum


matemkogr
Aday Memur
11 Ağustos 2023 19:24

Bu durumun 2023te atanan öğretmen arkadaşlar için ciddi bir adaletsizlik yarattığı kanaatindeyim.

2023 ataması ile göreve başlayacak arkadaşların aynı fırsattan yararlandırılması durumunda ise daha sonraki yıllarda ataması yapılan meslektaşlarımıza adaletsizlik yaratacaktır.

Çözüm önerim ise şu...

Zorunlu hizmetten muaf olsalar bile bulundukları hizmet bölge ve alanının süresi dolmadan önce arttırımlı hizmet puanı kimseye verilmemeli.

Sizlerin bu konuda fikirlerini merak ediyorum.


Englıshteacher34
Aday Memur
11 Ağustos 2023 19:27

Şuanda da böyle mi acaba zorunlu hizmet kalktı ama puan mı yok ozmn

matemkogr, 1 saat önce

Bu durumun 2023te atanan öğretmen arkadaşlar için ciddi bir adaletsizlik yarattığı kanaatindeyim.

2023 ataması ile göreve başlayacak arkadaşların aynı fırsattan yararlandırılması durumunda ise daha sonraki yıllarda ataması yapılan meslektaşlarımıza adaletsizlik yaratacaktır.

Çözüm önerim ise şu...

Zorunlu hizmetten muaf olsalar bile bulundukları hizmet bölge ve alanının süresi dolmadan önce arttırımlı hizmet puanı kimseye verilmemeli.

Sizlerin bu konuda fikirlerini merak ediyorum.


melcea
Genel Müdür
11 Ağustos 2023 19:55

Katılıyorum.

matemkogr, 1 saat önce

Bu durumun 2023te atanan öğretmen arkadaşlar için ciddi bir adaletsizlik yarattığı kanaatindeyim.

2023 ataması ile göreve başlayacak arkadaşların aynı fırsattan yararlandırılması durumunda ise daha sonraki yıllarda ataması yapılan meslektaşlarımıza adaletsizlik yaratacaktır.

Çözüm önerim ise şu...

Zorunlu hizmetten muaf olsalar bile bulundukları hizmet bölge ve alanının süresi dolmadan önce arttırımlı hizmet puanı kimseye verilmemeli.

Sizlerin bu konuda fikirlerini merak ediyorum.


matemkogr
Aday Memur
11 Ağustos 2023 20:18

Umarım öyledir hocam. Aksi büyük adaletsizlik. Ve bu konuda öğretmenler olarak adaletin sağlanması yönünde destek vermeliyiz.

Englıshteacher34, 58 dk. önce

Şuanda da böyle mi acaba zorunlu hizmet kalktı ama puan mı yok ozmn

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tayin meselesi nasıl çözülür?Türk Eğitim Sistemi !Sevincimiz 30 gunÖğretmenlerin maaşı ve ders saatimeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekİl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusu2.il dışıPromosyon Teklifi GüncellendiEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Sahil özrü hakkında

Sözlük

şöyle yaptın böyle yaptın ondan oldu 2 narsist 2 Özgürlük 1 gevrek 1 kürk mantolu madonna 1 star jelly 1 aşure 2 sallama çay 1 Nasa ifşaları 8 kadının beyanı esastır 1

Son Haberler

Amcası gibi şehit olan uzman çavuşun son görüntüleri duygulandırdıEski arkadaşlar düşman oldu: Evlilik arifesinde kurşuna dizdilerBosna Hersek'te canlı yayında silahlı saldırı: 2'si Türk 3 ölüÇiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacakHastasının 'cinsel istismar' iftirası nedeniyle tutuklanan doktor konuştu

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.