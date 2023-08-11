Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 19:16
Z kuşağı öğretmenlere rotasyon

Öğretmenlikte 15 yılını doldurmamış Z kuşağı öğretmenler 4 yılda bir rotasyona tabi tutulmalı eğer bulundukları okulda 4 yıldan fazla yıllarca kalırlarsa Zamanla A kuşağı öğretmen dedelerine dönüşmeye baslarlar


matematikogretmenii
Şef
11 Ağustos 2023 19:19
Zaten değiştiriyoruz

moideen
Daire Başkanı
11 Ağustos 2023 20:10

Yine dehanı konuşturmuşsun hocam. Harıka fıkir ha.

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