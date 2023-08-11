Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 20:11
Yer ABD... 6 yaşındaki 1.sınıf çocuk dersteyken kadın öğretmenini silahla vuruyor.

Şu anda olay mahkemeye initikal etmiş ve avukatlar süreci yürütüyor.

Kadın öğretmen, defalarca öğrenci hakkında disiplin sorunları olduğunu idareye bildirmiş. İdare pek sallamamış gibi görünüyor.

Olaydan sonra çocuğun anaokulu öğretmenine sormuşlar, bu nasıl bir çocuktu falan diye.. Beni de boğmaya çalışmıştı demiş.

Aileyi merak etmişsinizdir elbette. Çocuğun kullandığı silah anneye ait. Annenin doğumla ilgili sorunları var. Dengesi pek yerinde değil. Esrar kullanıyor. Çocuğunu ihmal ettiği için ve silahı hakkında suçlanıyor.

Baba?

Baba hakkında detay göremedim. Babayı bulamadık...

Öğretmenlere ve yöneticilere ders olsun: Eğer sınıfta bir öğrenci riskli gruptaysa, şiddet ve saldırganlık gösteriyorsa, ailesinde sorunlar varsa, uyanık olun... 1,2,3 vukuat olmasına rağmen umuramazsanız, bir öğrenci veya öğretmen öldüğünde veya yaralandığında aklınızı başınızdan alırlar, benden hatırlatması. Bu olayda müdür yardımcısı istifa etmiş, müdürü bir yere sürmüşler, yüklü miktarda tazminat davası da devam ediyor.

News: https://www.foxnews.com/us/virginia-6-year-olds-chilling-words-shooting-first-grade-teacher-class-revealed-unsealed-docs

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