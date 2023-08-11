Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Ağustos 2023 20:23
Dgs ve Memuriyet

Merhaba. 657 ye tabii tekniker kadrosundayım. Bu yıl Dgs ye girdim ve iyi puan aldım. Geçen yılın puanlarını baz alacak olursak, bölümümle ilgili hemen hemen tüm üniversitelere yerleşebiliyorum. İlk sorum, eğitim tayini olabilir mi? (Çakılı kadroyum) İkincisi örgün okumak istiyorum. Akademik ilerlemek istiyorum çünkü. Hali hazırda çalıştığım üniversitenin bölümü de var. İdarenin bu konuda inisiyatifi olur mu bilmiyorum ama bu konuyu daha önce deneyimlemiş arkadaşların yardımlarını rica ediyorum. Teşekkürler.


cevherdudayev1
Daire Başkanı
11 Ağustos 2023 20:55

eğitim tayini diye bi tayin yok kendin söylüyosun çakılı kadro olduğunu nakil alabilirsin kendi çalıştığın yeride gideceğin yeride ayarlarsan anca öyle gidersin naklin mazereti olmaz

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