Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 20:25
Bakan bey tasarruf demiş 1 milyon saat tasarruf buldum

Tasarruf yapılacakmış alın size tasarruf haftada bir milyon saat ücret tasarrufu

Çağ dışı kalmış malesef okullar da doğru dürüst yapılmayan bir iş

ADi sosyal etkinlik kulüpleri

En az 500 bin öğretmen bundan dolayı hafta da 2 saat ek ders alıyor ne yapılıyor hiç

Neymiş toplum hizmeti

Ayda 500 bin öğretmene 8 saat ek ders çarp 50 TL ile ne kadar gider karşılığı ne

GEREKSİz kulüp dosyası hazırlamak

Kağıt gideri cabasi


matematikogretmenii
Şef
11 Ağustos 2023 20:46
2 saat ek ders için kimse birsürü yükün altına girmek istemez. Resmen angarya. Ben okulda girdiğim 30 saat derse hazırlandığım kadar hazırlık yapıyorum yeri geliyor ama 2 saat ek ders alıyorum. Zorunluluktan alıyor çoğu öğretmen. Kaldırılsın da diyemem güzel çalışan kulüpler de oluyor. Ama öğrenci gelmiyor bu sefer de öprenciyi kulübe gelmeye teşvik edici bir sistem kurulmalı. Haftalık 2 değil 5 ek ders olsun bide :)
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