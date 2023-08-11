Bakan bey tasarruf demiş 1 milyon saat tasarruf buldum

Tasarruf yapılacakmış alın size tasarruf haftada bir milyon saat ücret tasarrufu

Çağ dışı kalmış malesef okullar da doğru dürüst yapılmayan bir iş

ADi sosyal etkinlik kulüpleri

En az 500 bin öğretmen bundan dolayı hafta da 2 saat ek ders alıyor ne yapılıyor hiç

Neymiş toplum hizmeti

Ayda 500 bin öğretmene 8 saat ek ders çarp 50 TL ile ne kadar gider karşılığı ne

GEREKSİz kulüp dosyası hazırlamak

Kağıt gideri cabasi