Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"

Son Sayfa

11 Ağustos 2023 20:47
Mazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!

2.il içi/il dışı ve mazeret tayinini tek listede yapmak nedir ya böyle bi saçmalık olamaz!!! Mazeret tayini isteyecek olanların önüne geçiliyor!! Madem bütün boş normlar açılacaktı niye ilk tercihte açılmadı? İlk tercihlerinde istemedikleri yerleri yazanların suçu neydi? Bi taraf mutlu olsun derken diğer tarafı mağdur etmek???..


Mentore
Aday Memur
11 Ağustos 2023 20:53

İlginç bir durum oldu gerçekten.

Mazeret tayini ve il dışı beraber yapılınca puan üstünlüğü mü gözetilecek? O hâlde ?mazeret? kavramının nasıl bir önemi kalıyor?

İl emri verilmezse pek çok kişi mağdur olacak gibi duruyor maalesef. Umarım MEB düzgün bir tayin süreci yönetebilir.


şenol sevindik
Şube Müdürü
11 Ağustos 2023 20:56
Özür durumu tayin süreci başladı. İkinci aşama 17 ağustosta kurum tercihleri ile devam edecek. İkinci ik dışı ve il içi takvimi 17 ağustos olarak belirlenirse ve hepsi birlikte yapılırsa tam bir kaos yaşanır. Özür durumundan kimse yer değiştiremez. Hiç tayin istemeyecek olanlar bile bu durumu avantaj görüp yer değiştirecek. Tam bir kargaşa benim gözümde.

teachertobe
Memur
11 Ağustos 2023 20:56

Herkesin her istediği yapılmaz. Önce bir düşünülür taşınılır avantaj dezavantajlar masaya yatırılır sonra karar alınır! İl içi ve il dışı da az sayıda yer açıldı diye tekrar hak vereceklerine boş normları açarak tercih hakkı verilseymiş şimdi bu saçmalığın yükünü neden mazeret tayini isteyecek olanlar çekiyor!! Ne zaman böyle bir şey yapılmış? Her gelen kendi dediğini uyguluyor böyle olmaz! Umarım bu tayin mazeret tayininden sonra olur!


Millennium
Şef
11 Ağustos 2023 21:05

İl emri ne sıklıkla veriliyor? En son ne zaman verildi?

Mentore, 1 saat önce

İlginç bir durum oldu gerçekten.

Mazeret tayini ve il dışı beraber yapılınca puan üstünlüğü mü gözetilecek? O hâlde ?mazeret? kavramının nasıl bir önemi kalıyor?

İl emri verilmezse pek çok kişi mağdur olacak gibi duruyor maalesef. Umarım MEB düzgün bir tayin süreci yönetebilir.


Mentore
Aday Memur
11 Ağustos 2023 21:08

3 senedir veriliyor. Yusuf Tekin müsteşarlığı zamanında bu uygulamaya karşıydı. Bakalım şimdi ne yapacak.

Millennium, 56 dk. önce

İl emri ne sıklıkla veriliyor? En son ne zaman verildi?


koknar52
Şef
11 Ağustos 2023 21:09

Böyle bir saçmalık olamaz. Önce mazeret tayini yapılmalı ardından 2. mi yapar 3. mü yapar ne yaparsa


Alex10alec
Şube Müdürü
11 Ağustos 2023 21:12

Kim diyor özür gurubu atamaları 2.il içi il dışı atamalarla beraber yapılacağını kim açıkladı


Mustafa2302
Aday Memur
11 Ağustos 2023 21:13

Aynı anda yapılmaz mazeretten sonra ikinci il içi il dışı beraber yapılır


realistyorumcu
Aday Memur
11 Ağustos 2023 21:16
Diyelim ki aynı okulu, 3 kişi yazdı; biri özür grubundan, biri il içi öteki de il dışından yazmış olsun. Böyle durumda öncelik mazaret, sonra il içi en sonda il dışındakine veriliyor.

Alex10alec
Şube Müdürü
11 Ağustos 2023 21:16

Böyle bir saçmalık olmaz mazeret atamalarını il içi ve il dışı atamalariyla yapmak büyük haksızlık


teachertobe
Memur
11 Ağustos 2023 21:16

Öyle olmadığını da demiyor hocam açıklama

Alex10alec, 49 dk. önce

Kim diyor özür gurubu atamaları 2.il içi il dışı atamalarla beraber yapılacağını kim açıkladı


teachertobe
Memur
11 Ağustos 2023 21:17

Hocam bununla alakalı yazı var mı nerden bakabilirim

realistyorumcu, 45 dk. önce
Diyelim ki aynı okulu, 3 kişi yazdı; biri özür grubundan, biri il içi öteki de il dışından yazmış olsun. Böyle durumda öncelik mazaret, sonra il içi en sonda il dışındakine veriliyor.

difficulties
Memur
11 Ağustos 2023 21:18

Mazaret tayinleri bittikten sonra yapılacaktır. Süreç başladı çünkü.


koknar52
Şef
11 Ağustos 2023 21:19

https://www.kamudanhaber.net/milli-egitim-bakani-yusuf-tekinden-ogretmenlere-ikinci-il-ici-ve-iller-


teachertobe
Memur
11 Ağustos 2023 21:20

23 ağustosta açıklanacak özür grubu atamaları. Eylüle nasıl yetişecek ki onlar için ayrı takvim yapılacaksa? Daha erkenden yapılmaz çünkü 1. mazerette atanamayanlar 2.mazerete başvuracaklardır bu yüzden 23ünden önce yapamazlar

difficulties, 43 dk. önce

Mazaret tayinleri bittikten sonra yapılacaktır. Süreç başladı çünkü.


difficulties
Memur
11 Ağustos 2023 21:29

Geçmiş zamandı ek öğretmen atamaları okulun ilk günü açıklanmıştı hatırlıyorum. :) müdür müdür yardımcısı ilk defa dönem ortasında açıklanır. Vs vs. Bakanlığın böyle bir derdi yok. Siz dert etmeyin. Yetişmezse yetişmez. Dünyanın sonu değil ya. 11 eylüle çok var.

teachertobe, 41 dk. önce

23 ağustosta açıklanacak özür grubu atamaları. Eylüle nasıl yetişecek ki onlar için ayrı takvim yapılacaksa? Daha erkenden yapılmaz çünkü 1. mazerette atanamayanlar 2.mazerete başvuracaklardır bu yüzden 23ünden önce yapamazlar


difficulties
Memur
11 Ağustos 2023 21:33

Bakanlık öğretmenlerdeki eski kötü imajını düzeltmeye çalışıyor. Özür grubu sonrası yer kalmıyorki bu tarafta. Herkes norm fazlası. Hangi kadroyu açacakmış. :))

Mazeret ataması ile il dışı il içi aynı anda yapılamaz. Boş kadroda öncelik olması gerekir. Yoksa mazaret olmaz. Mazarete öncelik verilirse zaten birlikte yapılmasının anlamı yok. Mazarete öncelik verilmezse mahkemeden bu uygulamanın iptali gelir ama atama sonrası gelir. İş işten geçmiş olur. Mazaret önceliği olmazsa il emri mecburi olur. Bu seferde batıda 10 norm fazlası olacakken 20 olur 30 olur. :)

Pekçok açıdan sıkıntılı.


moideen
Daire Başkanı
11 Ağustos 2023 21:34

En sonunda yer değiştirme adeletsizliğine geçici olarak da olsa son verecek bir milli eğitim bakanımız oldu galiba. Eş durumunu keyfi şekilde kullanan, milli eğitimi babasının çiftliğine çeviren arkadaşlar ağlamaya başladığına göre sayın bakan doğru yolda. Sırf medeni durumundan ötürü ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen bekar arkadaşlarımıza az da olsa faydası olur inşallah.


difficulties
Memur
11 Ağustos 2023 21:34

Bakanlık derken bakan. Yusuf Tekin.

difficulties, 28 dk. önce

Bakanlık öğretmenlerdeki eski kötü imajını düzeltmeye çalışıyor. Özür grubu sonrası yer kalmıyorki bu tarafta. Herkes norm fazlası. Hangi kadroyu açacakmış. :))

Mazeret ataması ile il dışı il içi aynı anda yapılamaz. Boş kadroda öncelik olması gerekir. Yoksa mazaret olmaz. Mazarete öncelik verilirse zaten birlikte yapılmasının anlamı yok. Mazarete öncelik verilmezse mahkemeden bu uygulamanın iptali gelir ama atama sonrası gelir. İş işten geçmiş olur. Mazaret önceliği olmazsa il emri mecburi olur. Bu seferde batıda 10 norm fazlası olacakken 20 olur 30 olur. :)

Pekçok açıdan sıkıntılı.


Pers.başk.atama.büro
Aday Memur
11 Ağustos 2023 21:41

Tek çatı altında olması isabetli olmuş bir tarafta 30-40 puanla en güzel okula özür grubundan yerleşen varken diğer taraftan 300-400 puanla il merkezine gelemeyen öğretmen vardı haksızlık oluyordu puan üstünlüğü çok doğru bir karar olmuş

Toplam 31 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Tayin meselesi nasıl çözülür?Türk Eğitim Sistemi !Sevincimiz 30 gunÖğretmenlerin maaşı ve ders saatimeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekİl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusuMazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!2.il dışıPromosyon Teklifi GüncellendiEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?

Sözlük

tesmer 2 charmquell 1 Bugün olanlar 4 sallama çay 1 aldım verdim ben seni yendim 2 Zekasına hayran bırakan kadın 2 supporters 5 sözlük bağımlılığı 2 gülfeşan 11 sacher torte 1

Son Haberler

Sağlık-Sen'in teklifleri müzakere masasındaBakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecekCaretta caretta yuvasının üzerinde mangal yaktılar'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.