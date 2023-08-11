Mazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!

Özür durumu tayin süreci başladı. İkinci aşama 17 ağustosta kurum tercihleri ile devam edecek. İkinci ik dışı ve il içi takvimi 17 ağustos olarak belirlenirse ve hepsi birlikte yapılırsa tam bir kaos yaşanır. Özür durumundan kimse yer değiştiremez. Hiç tayin istemeyecek olanlar bile bu durumu avantaj görüp yer değiştirecek. Tam bir kargaşa benim gözümde.

Özür durumu tayin süreci başladı. İkinci aşama 17 ağustosta kurum tercihleri ile devam edecek. İkinci ik dışı ve il içi takvimi 17 ağustos olarak belirlenirse ve hepsi birlikte yapılırsa tam bir kaos yaşanır. Özür durumundan kimse yer değiştiremez. Hiç tayin istemeyecek olanlar bile bu durumu avantaj görüp yer değiştirecek. Tam bir kargaşa benim gözümde.