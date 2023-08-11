Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Ağustos 2023 21:06
Bankaya yatmış olan tazminatın başka bankaya yönlendirilmesi..

İyi akşamlar. Bir sorum olacaktı. Şöyle ki; emekli oldum ve tazminatım belirttiğim bankaya yattı. Fakat şuan en son oturduğum evden tasindigim için adres kaydım yok. Banka adres kaydı olmadığı için hesap açıp ödememi yapamıyor. Acaba bankaya gönderilmiş olan tazminatı, bankanın havuzundan tekrar geri alıp, hesabım olan başka bir bankaya yönlendirebilirmiyim.

Çok Yazılan Konular

KGM den DHM ye geçişKurumlar arası geçiş Boş kadroAtanmışKültür ve Turizm Bakanlığı Naklen AtanmaTarım bakanlığı koruyucu giyimİstanbula gelmek isteyenler (eş durumu)Aday memurluk bittikten sonra tayin hakkım var mı?

Sözlük

alanya 1 glasiyal 1 günde 2 kez şarj olan telefon 2 The witcher dizi 2 yozgat 4 şöyle yaptın böyle yaptın ondan oldu 3 acıtıcı gerçekler 1 aşure 2 Zekasına hayran bırakan kadın 2 dudaktankalbe d namı diğer yaman 2

Son Haberler

Sağlık-Sen'in teklifleri müzakere masasındaBakan Koca: Sağlık çalışanlarının maaşının yükselmesi doktor maaşlarını düşürmeyecekCaretta caretta yuvasının üzerinde mangal yaktılar'İstanbul'da iki emekli maaşı bir daire kirasına yetmiyor'Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.