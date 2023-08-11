Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 21:48
2.il içi il dışı özür

Aynı anda tüm boş normlar gösterilerek tercihe açılacak


difficulties
Memur
11 Ağustos 2023 21:48

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.


ayısıgı33
Aday Memur
11 Ağustos 2023 21:50

Hocam üçü birlikte alincak diyor sadece il içi ve il dışı degil


difficulties
Memur
11 Ağustos 2023 21:53

Bakanlık sayfasından kopyaladım.

ayısıgı33, 12 dk. önce

Hocam üçü birlikte alincak diyor sadece il içi ve il dışı degil

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