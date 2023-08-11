Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 22:08
İyi bir okulda müdür yard. mı, kötü okulda rehber öğretmenlik mi?

Fikir almak açısından soruyorum. Sizin tercihiniz ne olurdu?


Dahihoca
Aday Memur
11 Ağustos 2023 22:19

Rehber öğretmenlik özelliği olan seçkin bir meslektir özelliği vardır m.y ise vasvi olmayan evrak memurluğu mantıklı düşünen bir rehber öğretmen idareci olmaz


matematikogretmenii
Şef
11 Ağustos 2023 22:52
İyi okulda müdür yardımcısı

metal3
Aday Memur
11 Ağustos 2023 22:54
İdareciliğe bulaşma, dipsiz bir kuyu...

gıdaaa
Aday Memur
11 Ağustos 2023 22:56

Kötü bir okulda rehber öğretmenliği çünkü size kötü bir okulda daha çok ihtiyaç var


BayrakHoca
Şef
11 Ağustos 2023 23:07

Sizin idealist olup olmamanıza bağlı.

Boş oturayım, arada bir fotokopi çekeyim, sonra can sıkıntısından bunalırsam okulda ortalığı karıştırayım, prpblemli ve şiddet eğilimli çocukların ailesini pohpohlayıp bana bulaşmaması için öğretmenleri veliler karşısında zor duruma sokayım ve aradan sıyrılayım diyorsanız Rehberlik

Okul için, öğrenciler için, eğitim öğretim adına birşeyler yapmalıyım diyorsanız müd yard.

İyi okul kötü okul farketmez.


BayrakHoca
Şef
11 Ağustos 2023 23:09

Rehber öğretmenliğin boş durmak ve okullarda sorun çıkarmak dışında bir vasfını ve seçkinliğini 28 yıldır görmedim

Dahihoca, 1 saat önce

Rehber öğretmenlik özelliği olan seçkin bir meslektir özelliği vardır m.y ise vasvi olmayan evrak memurluğu mantıklı düşünen bir rehber öğretmen idareci olmaz

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