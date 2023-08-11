Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 22:16
Nöbetçi öğretmenlik çöpe atilmali

20 öğretmenin tutacağı nöbeti 5 güvenlikçi tutabilir nöbetçi öğretmenlik kaldırılmalı bunlara ödenen nöbetçi öğretmen ekders ücretine güvenlikçi tutulmalı


Kitap Dünyası
Aday Memur
11 Ağustos 2023 22:22

Kesinlikle katılıyorum. Hatta nöbet tuttuğumuz zaman bir öğretmen arkadaşım kendimi gardiyan gibi hissediyorum demişti. Katılıyorum. Öğretmene angarya iş yüklenmemeli. Öğretmenin temel görevi dersini anlatmak olmalı. Sırf göz boyamak için farklı görevler verilmesini de zaman ve para israfı olarak görüyorum.


matematikogretmenii
Şef
11 Ağustos 2023 22:51
İlk kez dahi hocaya kalıtıyorum. Dahiyane.
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