Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Ağustos 2023 23:05
BERAAT VE TAKİPSİZLİK ALIP, IADE OLMAYİ BEKLEYENLER

Sayfamız hayırlara vesile olsun.


Cilekes1004
Genel Müdür
11 Ağustos 2023 23:12
Hayırlı olsun :))

Nasip44444
Aday Memur
11 Ağustos 2023 23:20

Sabesyo devrem buraya davet ederse herkez buraya gelir,sonucta herkesin derdi bu artık :)


pomempol
Aday Memur
11 Ağustos 2023 23:28
Hayırlı olsun inş iade oldum yazmak nasip olur hayırlısı ile
Toplam 3 mesaj

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