Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 23:23
Herkesin kafasını çorba gibi eden maddeler (2.il dışı)

Herkesin kafası karmakarışık:

1- Bakan 2.il dışı,2.il içi,mazeret tek takvimde olacak diye twit attı ancak bakanlığın sitesinde mazeretten sonra (23?ünden sonra 2.il dışı olacak diyor)

2- 2.il dışına sadece birinci il dışından arta kalan, yani iptal ettirenlerin yerleri mi açılır,ekstra okullar eklenir mi?

3- 2.il dışından sonra 2. mazeret ataması olur mu? Çünkü bundan doğan mağduriyetler de olacaktır.

4- Takvimi böyle ağustosun sonuna sıkıştırıp milletin ev kiralama,ev taşıma, çocuğunu okula yazdırma vb. sorunlarını kat be kat arttırmanın ne alemi vardı?!

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