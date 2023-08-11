Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Ağustos 2023 23:28
Yıllık İzinlerin Aktarılması

Merhaba Arkadaşlar 657 ye bağlı kadrolu memur 399 a bağlı herhangi bir kit kurumuna atandığı zaman 657 de çalıştığı süre zarfındaki yıllık izinlerini 399 a başladıktan sonra kullanabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

DHMİ soruşturma süreci399 dan İşçi Kanunu ile çalışan kuruma geçişPTT A.Ş.KİT 3 Yıl Hizmet Yükümlülüğü Hakkında Yanlış Bilindiğini Düşündüğüm Bir Konu- ÖnemliTCDD yeni yılda giyim yardımıİstifa süreci3 yıl yasağı çalışarak mı kalkar,yoksa istifa da olur mu?TMO bolvadin makina teknisyenleri 2023/1EÜAŞ makine mühendisiEÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.

Sözlük

tsamma kavunu 1 Galatasaray 1 gevrek 1 dudaktankalbe d namı diğer yaman 2 Zekasına hayran bırakan kadın 2 ünsüz benzeşmesi 1 Zerengökçe 7 kelime haznesi fakir olan insan 2 güne bir şiir bırak 2 yozgat 4

Son Haberler

Süper Lig'de yeni sezon başladıSGK'den yapılandırma ödeme sürelerine ilişkin açıklamaKamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiBakan Yumaklı'dan İBB'ye su yönetimi eleştirisiKamyonete çarpan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.