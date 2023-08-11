Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 23:37
Yüksek lisans yapan memur kyk kredisi alabilir mi?
Bilgisi olan var mu

matematikogretmenii
Şef
12 Ağustos 2023 00:00
Sanırım alabiliyor ama emin değilim

yldzhmt
Şef
12 Ağustos 2023 00:00

Alamaz. Bana vermemislerdi


Dantesedmond
Aday Memur
12 Ağustos 2023 00:02
Tezlimiydi
yldzhmt, 1 saat önce

Alamaz. Bana vermemislerdi


umutXx
Memur
12 Ağustos 2023 00:27

devletin gönderdiği eğitimlerde(yurtdışı eğitimleri, devletin okuttuğu ve yetiştirdiği okul ve mesleki eğitim sahalarında), burs alabiliyorsun, ancak kişisel olan eğitimlerinde (kendi isteğin ile okuduğun yüksek öğretim vb.) alamıyorsun. Aynı şekilde devletin seni yetiştirmek amaçlı gönderdiği yurtiçi veya yurtdışı eğitimleri kasıtlı olarak bırakırsan, devletin ödediği burs ve diğer gider masraflarını kişi borcu olarak 2 kat ödemek zorundasın.

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