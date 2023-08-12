Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Ağustos 2023 00:05
mobing nasıl ispatlanır.
mobing yapıldığını nasıl ispatlayabilirim? ses kaydı ve/veya WhatsApp yazışmaları ,şahitler,açılan asılsız soruşturmalar yeterli midir?

umutXx
Memur
12 Ağustos 2023 00:24

mobing türüne göre değişir, eğer mesele taciz veya tecavüz şeklinde değilse, kamera ve ses kaydı ile habersiz yapılan kayıtlar bazen suç teşkil edilebiliyor. mobing kısmını daha detaylı yazarsan yardımcı olabiliriz.

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