Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 00:22
ilişik kesme

Sayın meslektaşlarım İstanbul'dan Manisa Demirci'ye tayinim çıktı, İstanbul'daki okulla ilişiğimi ayın 14'ünde kessem 15'inde maaşımı alma konusunda sıkıntı olur mu yoksa 15'inde kessem daha mı iyi olur?

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