İl defa yönetici atama takvimi öne çekilmeli.

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte birçok okulda idareci eksiği olacak. Eğitim öğretim geçici idareciler ile başlayacak. Pat diye ekim ayında yeni atanan idareciler okulda olacak. İdareci olarak atanan birçok öğretmenin sınıfları daha dönemin başında boş kalacak. Dersler başlayacak hadi sen idareci oldun diyecekler.(Taşınma şu bu hiç bahsetmemeyim) Asıl sorun idareci olan öğretmenlerin yerleri boş kalacak. İlk defa yönetici atama takvimi ikinci il dışı ve il içinden önce yapılırsa, idareci olarak atananların yerlerine il içi ve il dışından öğretmen gelecek. Hem eğitim öğretim aksamayacak hem de tayin isteyen öğretmene yer açılacak. Çok basit bir olayı 2 aya yaymak saydığım birçok soruna sebep oluyor. Bir haftada halledebilir.

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte birçok okulda idareci eksiği olacak. Eğitim öğretim geçici idareciler ile başlayacak. Pat diye ekim ayında yeni atanan idareciler okulda olacak. İdareci olarak atanan birçok öğretmenin sınıfları daha dönemin başında boş kalacak. Dersler başlayacak hadi sen idareci oldun diyecekler.(Taşınma şu bu hiç bahsetmemeyim) Asıl sorun idareci olan öğretmenlerin yerleri boş kalacak. İlk defa yönetici atama takvimi ikinci il dışı ve il içinden önce yapılırsa, idareci olarak atananların yerlerine il içi ve il dışından öğretmen gelecek. Hem eğitim öğretim aksamayacak hem de tayin isteyen öğretmene yer açılacak. Çok basit bir olayı 2 aya yaymak saydığım birçok soruna sebep oluyor. Bir haftada halledebilir.