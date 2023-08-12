il dışı ile mazeret ataması

Aynı anda yapılmayacak hocam. Önce mazeret tayini süreci bitecek sonrasınsa ikinci il dışı ve il içi yapılacak. Bakanlığın sitesinde açıllama yapıldı. "Buna göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi. İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, önümüzdeki günlerde ilan edilecek." Bakanlığın sayfasındaki duyuru.

Aynı anda yapılmayacak hocam. Önce mazeret tayini süreci bitecek sonrasınsa ikinci il dışı ve il içi yapılacak. Bakanlığın sitesinde açıllama yapıldı. "Buna göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi. İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, önümüzdeki günlerde ilan edilecek." Bakanlığın sayfasındaki duyuru.