Dr. Öğretim üyesi alım itirazı ve yargı süreci

Merhabalar,

Ege bölgesinde bir üniversitenin eğitim fakültesinde benim doktora yaptığım X anabilim dalında Dr. Öğretim üyesi ilanına çıkıldı. İlan şu şekilde. Y Anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Z konusunda çalışmaları olmak. Benim ilgili Z konusunda çalışmalarım var. Fakat X anabilim dalına alım yapılan bölüme, Y anabilim dalında Dr. yapmış olma şartı aranıyor ve ben bu şartı sağlamıyorum. Yine de benim gerek lisans gerekse lisansüstü eğitimlerim X anabilim dalında olduğu için başvuru yaptım. Fakat ön elemeden geçemediğim için elendim. Bu konunun detaylı ve gerekçeli olarak açıklanmasını isteyen bir dilekçe ile bilgi edinmek istedim. X anabilim dalına, fakültenizde zaten Y anabilim dalında hocalar olmasına rağmen yine de Y anabilim dalında doktora yapmış birini neden ihtiyaç duyuldu vs. gibi aklı başında sorular. Fakat sorduğum sorular cevaplanamayıp, Y anabilim dalında doktora yapmadığınız için elendiniz gibi otomatik bir cevap verdiler. Öyle zannediyorum ki içerdeki bir öğretim görevlisini almak için bu şekilde ilana çıkılmış. İdari yargı sürecini başlatarak, mahkemeden üniversite içinden veya dışından, alım yapılan X anabilim dalında doçent veya profesör unvanına sahip tarafsız bilirkişi talep edersem, ilgili bilirkişi jürisinin benim lehime karar vereceklerine neredeyse eminim. Sorum şu:

1. Bilirkişi raporu ile ilanın Y anabilim dalı olmasının doğru olmadığı, alım yapılan X anabilim dalı doktoralı kişinin de başvurma hakkı olduğuna karar verebilir mi?

2. İlan Y anabilim dalında doktora yapmış olmak şeklinde çıkmış deyip tamamen kadroyu iptal mi eder? (Ben bunu istemiyorum bu yüzden kadro iptali davası değil, değerlendirmeye alınmamamın iptaline dava açacağım?

3. Nihai macım diğer kişinin atanmasını engellemekten ziyade kadroya atanmak. Bir şey çıkar mı?

Teşekkürler, saygılar.