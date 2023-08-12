Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 01:27
İl dışı tayin sonrası eş durumu olur mu ?

Ben ve eşim bulunduğumuz ilden başka bir ile il dışı tayin istedik ikimizinde tayini çıktı aynı ile fakat eşimin norm fazlası olma durumu ortaya çıktı tayin olduğu okulda o yüzden il dışı tayinini iptal ettirip eş durumu tayini ile aynı ilden başka okula tayin isteme ihtimalimiz var mı ?

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