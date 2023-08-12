Zabıt katibi klavye sınavı mağduriyeti

Arkadaşlar benim bir yakınım adalet bakanlığı nın son yapılan klavye sınavında satır atlama yapıyor, ve yakınıma bilgisayar dan çıkan sonuca göre 110 kelime yazıp 78 inin doğru olduğunu belirten bir çıktı veriliyor,sınır 90 olduğu için yakınımda kaybettiğini düşünüyor ve takibi bırakıyor,bugün tesadüfen öğreniyor ki aslında 94 kelime yazmış ve mülakata kalmış,fakat yanlış yönlendirme den dolayı mülakat zamanını kaçırıyor, bu durumu başka yaşayan ve mağdur olan kimse yok mu? Bunu merak ediyorum

Arkadaşlar benim bir yakınım adalet bakanlığı nın son yapılan klavye sınavında satır atlama yapıyor, ve yakınıma bilgisayar dan çıkan sonuca göre 110 kelime yazıp 78 inin doğru olduğunu belirten bir çıktı veriliyor,sınır 90 olduğu için yakınımda kaybettiğini düşünüyor ve takibi bırakıyor,bugün tesadüfen öğreniyor ki aslında 94 kelime yazmış ve mülakata kalmış,fakat yanlış yönlendirme den dolayı mülakat zamanını kaçırıyor, bu durumu başka yaşayan ve mağdur olan kimse yok mu? Bunu merak ediyorum