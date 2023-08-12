Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2023 01:31
Zabıt katibi klavye sınavı mağduriyeti
Arkadaşlar benim bir yakınım adalet bakanlığı nın son yapılan klavye sınavında satır atlama yapıyor, ve yakınıma bilgisayar dan çıkan sonuca göre 110 kelime yazıp 78 inin doğru olduğunu belirten bir çıktı veriliyor,sınır 90 olduğu için yakınımda kaybettiğini düşünüyor ve takibi bırakıyor,bugün tesadüfen öğreniyor ki aslında 94 kelime yazmış ve mülakata kalmış,fakat yanlış yönlendirme den dolayı mülakat zamanını kaçırıyor, bu durumu başka yaşayan ve mağdur olan kimse yok mu? Bunu merak ediyorum

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiDeprem bölgesi fazla mesai hk.Becayiş Hk.Cezaevi katibi tayin4/1 derece maaşa ne kadar etki ediyor.Eğitim durumundan tayin olan var mı?Adliye de bilgisayar teknisyeni olarak kalmak mi yoksa öğretmen olarak atanmak mi (atandım)Promosyon güncellemesi hk.2018 yılı Görevde Yükselme SınavıAskerdeyim kadrodan yararlanır mıyım?

Sözlük

glasiyal 1 gülfeşan 11 Metinalkan 7 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 7 Galatasaray 1 Muhatap 2 arkaik 1 als 1 kinesiyoloji 1 durup dururken 1

Son Haberler

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde DeğişiklikYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklikİhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar YayımlandıÖğretmenlerin Yer Değişikliği ve Yönetici SorunuAdalet teşkilatında sıkça uygulanan 'hizmet gereği atamaya' ilişkin İDDK'dan önemli karar

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.