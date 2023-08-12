KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Ağustos 2023 01:31
Dhmi aim guncel maas?

60 civarında mi ? Öyleyse gemileri yakıp her şeyden soyutlanip kpss çalışmaya başlayacağım. Çünkü babam ya atan, ya da seneye fabrikaya dedi. Bu sene atanamazsam seneye özel sektörle beraber ders çalışmak zorunda kalacam. Siz olsaydınız napardiniz ?


barans1
Şef
12 Ağustos 2023 02:00
Yok 850
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