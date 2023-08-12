KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


12 Ağustos 2023 01:32
80 üstü için 2 yıl hazırlan diyenler !!

Arkadaşlar selamlar maliye mezunuyum daha önce kaymakamlik sınavına çalışmam dolayısıyla iktisat hukuk temelim var ve şuan muhasebeye çalışıyorum daha önce kpss deneyimim olmadı ve hedefim 83 üstü almak bu noktada forumda bazı arkadaşların 2 yılda ancak dediğini falan gözlemledim ilk yıl bunun ihtimali yok mu


Ogr.1
Memur
12 Ağustos 2023 02:29

Var

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