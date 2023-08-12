Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2023 01:43
Kadro öncesinde becayiş talebinde bulunup red olan var mı?

Kadroya geçmeden önce becayiş talebinde bulunduk. Kadro almış olmamız nedeniyle red cevabı aldık. Sorum şu biz sözleşmeliyken becayiş talebinde bulunmuştuk yani o tarihe göre değerlendirme yapılması gerekmezmiydi üst merciye başvurulmalı mı?

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