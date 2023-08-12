Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2023 02:51
Eş Durumundan Tek Tarafli Fesih

Arkadaşlar Mevzuatta gerekli şartlar karşilanirsa eş, sağlik sebebi ile nakil gerceklestiremeyenler fesih sonrasi bir yil bekleme cezasinin olmayacagi açikca belirtilmiş.Fesih işleminden sonra bu bir yil bekleme süresi cezasinin olup olmadiğini nasil öğrenebiliriz.Tamam eş durumundan fesih ettik tek tarafli , bir yil bekleme cezamizin durumunu nasil nerden öğrenebiliriz veya böyle bir öğrenme durumu varmi yoksa fesihden sonraki başka kuruma gittiğimizde bunu onlar mi görebiliyor?

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