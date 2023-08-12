Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 05:07
3.Gıyaseddin keyhüsrev

3.Gıyaseddin keyhüsrev IV.Kılıçarslan?dan sonra tahta geçecektir sonra da 3. Gıyasettin Keyhüsrev?in yerine de amcasının oğlu 2. Gıyaseddin mesut(2.izzettin keykavus?un oğlu) geçecektir.süreç bu şekilde olmuştur kafası karışan varsa yusuf hocaya sorabilir prof.


Kagiş
Müsteşar
12 Ağustos 2023 05:41

Olur olur söylerim!))

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