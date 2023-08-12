Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2023 07:37
3 ay uzatılmış
deprem bölgelerinde çalışan kamu görevlilerine aylık 2.059 tl ödeme yapıldı.Bunun 3 ay daha uzatıldığı söylentisi var,bilgisi olan var mı ?

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