Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 07:46
Asgari Ücret 15.000
Evet gelsin yorumlar ama tartışma kavga istemiyorum.

bulaşşıkk
Memur
12 Ağustos 2023 08:06

Öğretmen maaşı asgari ücretle eşitlensin kudüs düşmesin.

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