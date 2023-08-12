Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Ağustos 2023 08:09
memurlar.net editörlerine hitaben
deprem bölgesinde kredi kartları ertelendi 6 ay şimdi 6 aylık süreyi peşin ödenmesini istiyorlar bu kadar memur sıkıntıya girecek bir haber yapmak zor mu

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