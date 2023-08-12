Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


12 Ağustos 2023 08:18
Alan dışı yüksek lisans

Merhaba arkadaşlar. Bunu sene Uluslararası Ticaret bölümünden mezun oldum. Hedefim akademisyen olmak. Ama iki seçenek arasında kaldım. Ya işletme yüksek lisansı yapmak ya da Uluslararası Ticaret alanından devam etmek. Iki bölümdeki cogu ders aynı. Ama gördüğüm kadarıyla cogu kisi alan dışı yüksek lisans yapma diyor.

İşletme yüksek lisansı yapsam kadro bulabilir miyim? TOBB ETU'de yapmak istiyorum. Yoksa Uluslararası Ticaret alanından mi devam etmeliyim?

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