Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2023 08:27
Tayin

Kardeşimin ağır engelli raporu var. Atama yönetmeliği madde 16 ya göre

"Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu

belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi

halinde ise talep ettiği yere,"

Gibisinden bir madde var.3 yıldır çalışıyorum. Vekaletini filan almayacağım. Bakım konusunu da annem babam bakıyor. Tayin verebiliyor muyum acaba bilgisi olan cevaplayabilir mı.

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