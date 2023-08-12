Ekders ve Maaşlardaki Vergiler Düzenlenmeli

Peki 15 saat derse girenle 24 saat derse gireni nasıl ayıracağız..veyahut herkes aynı saat derse mi girecek.. Ama sakın şöyle birşey demeyin ; "az dersi olana idari görev verilecek" çok gülerim...

Peki 15 saat derse girenle 24 saat derse gireni nasıl ayıracağız..veyahut herkes aynı saat derse mi girecek.. Ama sakın şöyle birşey demeyin ; "az dersi olana idari görev verilecek" çok gülerim...