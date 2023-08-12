Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 09:12
Ekders ve Maaşlardaki Vergiler Düzenlenmeli

Ekdersten kaldırılmalı,maaşta ise %15 herkese sabit olmalı.


ziya64
Şube Müdürü
12 Ağustos 2023 09:27
Peki 15 saat derse girenle 24 saat derse gireni nasıl ayıracağız..veyahut herkes aynı saat derse mi girecek.. Ama sakın şöyle birşey demeyin ; "az dersi olana idari görev verilecek" çok gülerim...

TayfurG01
Aday Memur
12 Ağustos 2023 09:35

Hocam konu farklı birdaha okurmusunuz

ziya64, 13 dk. önce
Peki 15 saat derse girenle 24 saat derse gireni nasıl ayıracağız..veyahut herkes aynı saat derse mi girecek.. Ama sakın şöyle birşey demeyin ; "az dersi olana idari görev verilecek" çok gülerim...

ziya64
Şube Müdürü
12 Ağustos 2023 09:36
Özürdilerim yanlış anlamışım.
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