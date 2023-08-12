Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 09:29
Öğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz mu

Medyada bir ara gündem oldu bazı bakanlar olabilir dedi arkası gelmedi sonra unutturuldu.Biz hatırlatalım.Yeni bakandan öğretmenlere bir güzellik olsun.

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