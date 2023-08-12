Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Ağustos 2023 09:39
Harcirahlar
İl dışı tayin sonrasında ödenen harcırahlar nakliye masraflarının yarısı bile değil. Bu nasıl iş

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