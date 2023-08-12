Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 09:41
2023 Eğitime Hazırlık Ödeneğinin Hakkında

Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

Fıkra bu kadar


TayfurG01
Aday Memur
12 Ağustos 2023 09:51

Hocam ilk verildiğinde 400 dolar civarındaydı deniyor ne hale düşmüş.Vermeseler bari millette birşey sanıyor.


didaof
Aday Memur
12 Ağustos 2023 09:55

Milli eğitim müdürlüklerindeki memurlar da bundan faydalanmak için eylem yapmayı düşünüyorlardı.

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